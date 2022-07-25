В Украину прибыли танки PT-91 Twardy, переданные Польшей

С целью усиления боеспособности украинской армии Польша передала нашей стране партию танков PT-91 Twardy. Техника уже прибыла в Украину и в скором времени отправится на передовую.

Передачу танков подтвердил глава Офиса президента Украины Андрея Ермак. Точное количество он не назвал. Впрочем, как и не стал раскрывать другие детали этого пакета военной помощи от Польши.

Танк PT-91 Twardy является модернизированной версией советского Т-72. Поляки усилили броню танка и установили на него систему управления огнем DRAWA. Также заменили 780-сильный двигатель В-46 на S-12U мощностью 850 л.с. В оснащение входит 125-мм гладкоствольная пушка 2А46 и 7,62-мм пулемет ПКТ.