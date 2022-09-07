Кроки до перемоги В Украину приехал первый контрбатарейный радар «‎COBRA»‎

Германия, в рамках очередного пакета помощи нашей стране, передала первую радиолокационную систему контрбатарейной борьбы «‎COBRA»‎. Всего должны поставить от трех до пяти таких систем.

РЛС «‎COBRA»‎ считается самой лучшим в мире. В ее комплектацию входит высокопроизводительный радар, который за две минуты позволяет определить артиллерийские позиции, минометные батареи и самодельные ракетные установки врага на расстоянии до 100 км.

Сообщается, что установка может за один раз фиксировать до 40 единиц артиллерии противника. К тому же она способна вычислять точки падения снарядов/ракет и корректировать огонь подразделений по позициям врага, и предупреждать об опасности ответного удара. Стоимость одного такого комплекса составляет 50 млн евро.