Новости На продажу выставлен старейший автодом в мире — ему больше 100 лет

Уникальный деревянный «дом на колесах» планируют продать за 35 тысяч евро

Аукционный дом Bonhams выставил на продажу уникальный кемпер, построенный в 1914 году, незадолго до начала Первой мировой войны. Заказчиком «дома на колесах» был один из членов семейства Бенталлов, основателей одноименной сети британских универмагов. Основой для него послужило шасси Ford Model T, расширенное и усиленное Baico. Кузов изготовила британская компания Dunton of Reading.

У Ford Model T Motor Caravan цельнодеревянный корпус. Пол изготовлен с полированной сосны. Под ним расположено множество ящичков для вещей. На окнах зеленые бархатные шторы.

Водитель и передний пассажир восседают на кожаном диване со встроенным ящиком для хранения вещей. Последний можно развернуть и использовать в качестве двух дополнительных сидений. В жилой зоне предусмотрено четыре спальных места. Отапливается салон дровяной печью. Интерьер обставлен мебелью в валлийском стиле и украшен латунными лампами, картинами и другими старинными вещами. Для приготовления пищи имеется набор латунных кастрюль и сковородок.

На данный момент старейший в мире «дом на колесах» находится в Национальном автомобильном музее Великобритании, расположенном на территории средневековой баронской усадьбы Бьюли в английском графстве Хэмпшир. В истории кемпера есть несколько «белых пятен». Считается, что он был продан в 1920-х годах и заброшен на долгие 50 лет. В 1970-х годах кемпер обнаружили в Шеппертоне и восстановили. Как оказалось, 95% оригинальных бревен кузова пригодны для повторного использования. Реставрация завершилась через четыре года.

В 1976 году кемпер принял участие в гонке HCVC London-Brighton Run и получил семь наград. С тех пор он принимал участие во многих пробегах Лондон-Брайтон, а в 1986 году был представлен на выставке Camping, Caravan and Holiday Show в Эрлс-Корт. Кроме того, кемпер участвовал в различных других ралли и выставках исторических автомобилей.

Новый владелец у старейшего в мире кемпера появится 10 сентября. Продать Ford Model T Motor Caravan планируют за 23 130 – 34 700 евро.