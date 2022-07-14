Пикапы остаются самыми популярными автомобилями в США - статистика

Электромобили Tesla оказались во второй «десятке» американского рейтинга популярности

GoodCarBadCar опубликовал рейтинг самых популярных автомобилей США по итогам первых шести месяцев 2022 года. Первые три позиции в нем занимают пикапы. Лидером продаж стал Ford F-Series — 299 345 единиц с начала года. Как отмечается, по сравнению с тем же периодом 2021 года продажи модели упали на 17,3%.

Второе место с результатом 261 827 единиц за Chevrolet Silverado, а третьим по популярности был Ram Pickup — 244 984 единицы. По сравнению с прошлым годом спрос на обе модели снизился 10,1 и на 21,7% соответственно.

Далее следует Toyota Camry с результатом 135 925 единиц и падением на продаж на 23,5%. Это единственная легковая модель, попавшая в первую «пятерку». А замыкает ее еще один пикап — Jeep Grand Cherokee со 134 369 продажами в течение полугода и ростом в 24,5%.

Несмотря на повышение цен на бензин и рост популярности электромобилей автомобили Tesla оказались только во второй «десятке». Кроссовер Model Y занял 12 место — 107 999 единиц, а седан Model 3 — 15 место с результатом 90 099 единиц.

Интересно, что в первом полугодии 2022 года только пять автомобилей из первой «двадцатки» показали рост продаж. В их числе Tesla Model Y и Model 3 — 41,3 и 74,9% соответственно и это наивысшие показатели.