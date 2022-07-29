Новости Какие документы нужны для выезда за границу на автомобиле – список

Полномасштабная война России против Украины продолжается. Тысячи украинцев, спасаясь от бомбежек, выезжают за границу. Некоторые покидают страну на личном автомобиле. Для беспрепятственного проезда при себе нужно иметь полный пакет документов.

Как сообщили в Государственной пограничной службе Украины у автомобилистов должны быть:

водительское удостоверение, отвечающее международным стандартам;

свидетельство о регистрации транспортного средства (техпаспорт);

опознавательный знак Украины на авто (UA);

государственный номерной знак (индивидуальный действует только на территории Украины);

действующий договор международного страхования «Зеленая карта».

Тем автомобилистам, которые не являются владельцами машины, при себе также нужно иметь: