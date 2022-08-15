Волонтеры создали для ВСУ мобильные пункты наблюдения (фото)

Украина богата на талантливых людей, которые своими руками могут создавать уникальные вещи. Очень многие умельцы начали применять свои навыки в создании техники для украинских военных, тем самым приближая нашу победу.

Так, волонтеры при поддержке депутата Полтавского областного совета Юрия Шаповалова создали для ВСУ командный пункт «ЩИТ-бус Т5» и пункт наблюдения «Щит пикап». Эта техника призвана помочь нашим защитникам выявлять позиции оккупантов, контролировать границы страны и прифронтовые территории.

По данным издания «Милитарный», основаны эти пункты на микроавтобусе и пикапе. В оснащение машин включили башни мобильного наблюдения, широкие экраны и аккумуляторы питания. Они позволяют вести круглосуточный контроль территорий и анализировать ситуацию в режиме реального времени.

«Пока техника проекта распространяется на Сумскую, Харьковскую и Донецкую области. Скоро она появится и в других регионах. Украинское видеонаблюдение предусматривает некоторые неприятные сюрпризы для врага. Но мы не раскрываем их из соображений национальной безопасности», – рассказал Шаповалов.