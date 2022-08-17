На Всемирных играх 2022 спортсменов возили на роскошном автобусе Mercedes-Benz Tourrider

Американский перевозчик Thrasher Brothers Trailways привлек внимание на Всемирных играх 2022 года в Бирмингеме, штат Алабама, новым туристическим автобусом Mercedes-Benz Tourrider Premium. Лайнер на 56 мест, окрашенный в цвет «черный металлик», использовался исключительно для транспортировки лучших спортсменов на различные локации соревнований.

Специально разработанные для североамериканского рынка новые 45-футовые (габаритной длиной 13,7 м) трехосные автобусы с трехлучевой хромированной звездой, установили новые стандарты в США и Канаде с точки зрения дизайна, комфорта, технологий и индивидуальности.

Trasher Brothers Trailways — это 50-летняя семейная компания, которая специализируется на чартерных перевозках, используя эксклюзивные туристические автобусы, а также обслуживает различные маршруты по всей стране.

Всего на Всемирных играх, которые прошли в США уже во второй раз (с 1981 года), приняли участие 3600 спортсменов. Представители 110 стран боролись за медали в 38 неолимпийских видах спорта, включая пауэрлифтинг, бильярд и перетягивание каната.