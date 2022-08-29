ВСУ показали эффективность немецких противотанковых мин DM22 (видео)

На сегодняшний день ВСУ уже получили из Германии порядка 1500 противотанковых мин Panzerabwehrrichtmine DM22, которые уже доказали свою эффективность в борьбе против российских оккупантов. На видео показано как с помощью такого «подарка» был ликвидирован вражеский грузовик с экипажем.

Отметим, что DM22 представляет собой мину направленного действия. Ее не нужно закапывать в землю, а достаточно замаскировать возле дороги. Она работает по кумулятивному принципу. Фактически это гранатомет, который срабатывает от наезда техники на специальный оптоволоконный шнур длиной до 40 м. Граната калибра 128 мм вылетает со скоростью 120 м/с и бьет технику в борт. При этом достигается максимальный поражающий эффект – экипаж получает тяжелые ранения, и есть большая вероятность детонации боекомплекта.

Для сравнения, при наезде танка на обычную советскую мину ТМ-62 у него в лучшем случает отлетает каток или повреждается гусеница. Мину DM22 можно установить в режиме ожидания до 40 дней. В зависимости от типа датчиков (инфракрасный, акустический) радиус ее действия варьируется от 2 до 100 метров.