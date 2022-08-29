Новый премиальный автобус Volvo 9600 получил спальные места

Компания Volvo Buses продолжает выводить на новые рынки туристический автобус следующего поколения. После дебюта модели 9800 для рынка Мексики и 9700/9900 для Европы пришел черед Индии. Здесь эта модель получила индекс 9600.

Внешне ее легко отличить по низко расположенной трапециевидной псевдо-решетке радиатора, чем-то напоминающей «открытый рот». На местном рынке весьма популярны междугородные автобусы с полулежащими местами. Вот поэтому новую премиальную модель Volvo 9600 можно заказать и в таком, спальном исполнении. Салон напоминает плацкартный вагон, с двухъярусными полками.

Автобусы предлагаются в двух вариантах по длине. Это 13,5-метровый, двухосный и 15-метровый трехосный. В первом случае салон рассчитан на 47 обычных кресел или 36 спальных мест, а багажный отсек имеет объем 13,6 или 8,1 м куб. Что же касается более длинного варианта, то он уже имеет 55 сидений или 40 полулежащих мест, а багажник вмещает 15,1 и 9,2 м куб. соответственно.

Любопытно, что внешне спальный автобус Volvo 9600 выделяется не только двухэтажными боковыми окнами, но и выпуклой крышей в корме. Это сделано для того, чтобы над моторным отсеком в задней части можно было разместить еще пару двухъярусных сидений-кроватей. Поэтому у такого автобуса и габаритная высота больше – 4000 мм против 3800 мм.

Новая модель построена на шасси Volvo B8R и приводится в движение 7,7-литровым турбодизелем D8K, причем в топовой, 350-сильной версии. Мотор агрегатируется с роботизированной коробкой передач Volvo I-Shift, имеющей 12 передач переднего хода и 4 заднего. В стандартное оснащение входят EBS и ESP, а также система против отката на подъеме.

Лайнер Volvbo 9600 будут выпускать в городе Хосакоте, что на юго-западе страны. Отметим, что на этом индийском предприятии грузовики Volvo Trucks выпускаются с 1998 года, а автобусы Volvo Buses – c 2001-го.