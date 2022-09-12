Посмотрите на Toyota Corolla проехавшую 563 тысячи километров

За 53 года у автомобиля был только один владелец

В заводской музей Toyota отправится Corolla первого поколения (КЕ10), которая за 53 года проехала 563 тысячи километров. По словам первого и единственного владельца автомобиля Сего Асада, за эти годы одометр сделал пять полных кругов, но показывает только 63 000 км. Дело в том, что он состоит всего из пяти цифр.

Свою неутомимую Toyota Corolla Сего Асада купил в 1969 году. Тогда ему было 24 года, и это его первый автомобиль. Судя по трем книгам с подшитыми наряд-заказами и чеками на ремонт, каждая толщиной более десяти сантиметров, владелец заботился о своей Corolla. В основном обслуживание сводилось с базовым манипуляциям. Особенно внимательно владелец следил за заменой масла и делал это каждые три тысячи километров.

Для ремонта он старался использовал только оригинальные детали. Исключение составляют те комплектующие, которые невозможно достать. В частности, ему пришлось довольствоваться боковыми зеркалами из Тайланда. Также проблемой стали поиски оригинальных шин.

Toyota Corolla была со своих владельцем во все памятные моменты его жизни. Благодаря автомобилю он познакомился со своей женой. На нем он забирал жену и дочь из роддома. Также его автомобиль снимался в телевизионной драме об известном ограблении 1968 года, участвовал во многих автошоу и благотворительных мероприятиях по сбору средств.

В июле этого года компания Toyota выкупила легендарный 53-летний автомобиль у владельца. В 2024 году он появится в музее производителя.