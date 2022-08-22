Украинские дальнобойщики обновляют автопарки техникой DAF

Даже в такое непростое, военное время отечественные перевозчики находят средства для обновления своих автопарков. И тому свежайший пример – одна украинская компания, которая специализируется на транспортировке стекла. На днях она получила через официального импортера четыре свежих седельных тягача DAF cемейства XF. Машины колесной формулы 4х2 оснащены комфортабельными двуспальными кабинами и светодиодными фарами.

Из комплектации отметим также ZF интардер мощностью 500 кВт, а также систему предикативного круиз контроля (Predictive Cruise Control). Последняя помогает существенно сократить расход топлива, так как подстраивает работу автоматической трансмиссии под конкретную топографию местности, используя данные GPS.

Хочется верить, что скоро на украинский рынок придут и магистральные тягачи DAF последнего поколения – модели XF, XG и XG+. Эти машины задают новый эталон в сфере экономичности, комфорта и безопасности для своего класса, за что и одержали победу в престижном конкурсе «Международный грузовик года 2022» (International Truck 0f the Year 2022).