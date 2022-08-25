Hyundai отзывает более 280 тысяч автомобилей из-за риска возгорания

На сервис отправят кроссоверы Hyundai Palisade и Kia Telluride

Корпорация Hyundai Motor объявила о остановке продаж Hyundai Palisade и Kia Telluride 2020–2022 модельных годов в США. Владельцев уже проданных кроссоверов уведомят о необходимости прибыть на сервис. Причина кампании — риск возгорания из-за скопления мусора или влаги в печатной плате модуля жгута тягово-сцепного устройства.

По данным национального управления безопасности движения на трассах (NHTSA) США, на сервис отправят 281 448 автомобилей. 245 030 Hyundai Palisades и 36 417 Kia Tellurides 2020–2022 годов. Пока производители ищут способ устранения проблемы, владельцам рекомендуют оставлять свои автомобили подальше от зданий.

В отчете американскому регулятору Hyundai утверждает, что владельцы могут продолжать ездить на своих Palisade, убрав предохранитель модуля тягово-сцепного устройства. Подробная инструкция его удаления прилагается.

Официально Hyundai о каких-либо пожарах, авариях или травмах, связанных с Palisade не сообщала. Хотя уже подтверждено восемь случаев возгорания. Kia подтвердила шесть подобных фактов, и это только в США.

По некоторым данным, Hyundai планирует уведомить дилеров и владельцев об отзыве 17 октября 2022 года. Kia сообщит дилерам о сервисной кампании 10 октября, владельцам — 14 октября 2022 года.