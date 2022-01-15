Б/у авто Это уже слишком: 20-летнюю Honda Prelude оценили в 50 000 долларов

За автомобиль с пробегом просят слишком много

Из-за повышенного спроса на автомобили с пробегом, вызванного коронавирусом, продавцы просят за них слишком много. Яркий тому пример японская классика 1990-2000 годов, которая прибавила в цене еще до пандемии. Сейчас отдельные экземпляры вроде этой Honda Prelude оценивают в кругленькую сумму 49 100 долларов.

Автомобиль 2001 года выпуска выставил на продажу дилер Sanford Honda из Северной Каролины. Ценник на него слишком высок, особенно если учитывать, что это не топовая версия купе.

Honda Prelude приводит в движение 2,2-литровый атмосферный двигатель, выдающий 195 л.с. В пару ему положена четырехступенчатая автоматическая коробка передач.

Продавец ничего не упоминает о состоянии автомобиля и о том, где он хранился последние два десятилетия. Единственно, что известно — пробег. На одометре значится цифра 3 612 км. Внешне этот Honda Prelude выглядит довольно неплохо, видимых вмятин и царапин нет, а тканевые сиденья практически новые.