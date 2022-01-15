Nissan показал уникальный электрический рестомод на основе Bluebird (фото)

Автомобиль оснастили установкой от Nissan Leaf

Заводу компании Nissan, расположенному в Сандерленде (Великобритания) исполнилось 35 лет. В честь такого события японский производитель выпустил уникальный рестомод под названием Newbird, что в переводе означает «новая птица».

В основу электрокара лег хэтчбек Bluebird, который выпускался с 1986 по 1990 год. Такой выбор был сделан не случайно. Ведь именно эта модель стала первой, сошедшей с конвейера данного предприятия. Внешне новинка практически полностью повторяет донора. Отличия сводятся к отсутствию патрубков выхлопной системы. На решетке радиатора установлена светящаяся эмблема Nissan, а кузов получил уникальную цветографическую окраску.

В движение рестомод приводит силовая установка от Nissan Leaf второго поколения. Благодаря электромотору на 150 л.с. он может разгоняться до «сотни» за 15 секунд. Запас хода в 200 км обеспечивает аккумуляторная батарея на 40 кВтч. Для того, чтобы выдержать дополнительный вес батареи, Newbird оснастили специальной подвеской. Также специалисты модернизировали усилитель руля и климатическую установку.

Эта модель, увы, не отправится в серийное производство. Nissan Newbird является разовым проектом, над которым работали специалисты Kinghorn Electric Vehicles. Они затратили на создание электрокара почти три месяца. Впрочем, если найдутся желающие, то компания готова выпустить еще несколько экземпляров модели. Правда, стоимость рестомода пока не называется.