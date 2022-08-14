Ferrari F50 Майка Тайсона продают за 5,5 миллионов долларов

Пять лет назад автомобиль боксера оценивался в два раза дешевле

В следующие выходные, 19-20 августа, на аукционе Gooding & Company в Пеббл-Бич продадут Ferrari F50 1995 года. На продажу выставлен один из 349 изготовленных автомобилей и 55 проданных на территории США. Но главное достоинство лота — ранее он принадлежал чемпиону мира по боксу в супертяжелом весе Майку Тайсону.

Как указано в объявлении на сайте аукциона, спорткар с номером шасси ZFFTG46A0S0104220 собран в феврале 1995 года и отправлен калифорнийскому дилеру Beverly Hills Sports Car в США. Кузов автомобиля изготовлен итальянским ателье Pininfarina.

Спорткар укомплектован 4,7-литровым 12-цилиндровым V-образным мотором Tipo F310B DOHC мощностью 513 л.с. доступных при 8500 об/мин. Коробка — шестиступенчатая механическая с дифференциалом повышенного трения. Подвеска — независимая на двойных поперечных рычагах с койловерами c толкателем. Тормоза — вентилируемые дисковые Brembo на всех колесах.

В этом году спорткар прошел сервисное обслуживание в официальном сервисном центре Ferrari в Форт-Лодердейле, штат Флорида. На одометре автомобиля всего 9980 км. В комплекте жесткая крыша, наклейка на окно, набор сумок для багажа, инструменты, «красная книга» Ferrari Classiche, копия сертификата подлинности и отчет автомобильного коллекционера Марселя Массини.

Предварительная стоимость уникального Ferrari F50 — 4,5 – 5,5 миллионов долларов США. Найдется ли желающий выложить такую немалую сумму за спорткар, мы узнаем через неделю. Стоит отметить, что в 2017 году автомобиль планировали продать за 2,4-2,7 млн долларов.