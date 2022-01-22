Идеальный 17-летний Porsche Carrera GT продали в четыре раза дороже нового (фото)

Автомобиль проехал всего 402 км

Рынок подержанных автомобилей в последнее время пользуется невероятной популярностью. Это обосновано нехваткой новых машин, выпуск которых существенно сократился из-за дефицита микрочипов. В результате, стоимость автомобилей с пробегом значительно выросла. Больше всего подорожали экзотические и раритетные модели.

Так, на популярной американской интернет-площадке Bring a Trailer продали суперкар Porsche Carrera GT 2005 года выпуска за колоссальные 1,9 млн долларов. Эта сумма почти в четыре раза превышает первоначальную стоимость автомобиля (17 лет назад новую машину можно было купить за $440 000). Модель редко встречается на аукционах, при этом ее ценность среди коллекционеров очень высока. Обосновывается это тем, что она была выпущена тиражом в 1270 экземпляров.

Суперкар находится в идеальном, почти новом состоянии. На его одометре зафиксирована цифра в 402 км (250 миль). По словам предыдущего владельца, на дороги он выезжал не более 14 раз. И то, все эти поездки имели чисто тестовый характер, чтобы проверить работоспособность установки. Также вместе с Porsche Carrera GT отдали комплект фирменных дорожных сумок и полный пакет документов.

Проданный экземпляр суперкара комплектуется 5,7-литровым двигателем V10 мощностью 612 л.с., который сопряжен с шестиступенчатой механической коробкой передач. Разгон с места до «сотни» занимает менее 4 секунды, а максимальная скорость составляет 330 км/ч. Кузов модели изготовлен из углеволокна. Установлена гоночная подвеска, карбоново-керамические тормоза и выдвижное антикрыло.