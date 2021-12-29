WOW-кроссовер OPEL Mokka нашел своего нового обладателя - счастливый победитель акции «Mokka WOGOНЬ» получил свой приз

Бренд Opel совместно с АЗК WOG с 1 ноября до 19 декабря проводили акцию с розыгрышем самых разных подарков, но главным и желанным подарком был новый стильный WOW-кроссовер Opel Mokka. И сейчас мы готовы подвести итоги акции и назвать счастливчика, который въедет в Новый Год на новом автомобиле.

Розыгрыш главного приза состоялся 21 декабря в прямом эфире радиостанции “Люкс ФМ”. В общей сложности к акции присоединились более 472 тыс. клиентов WOG. И возможность участвовать в розыгрыше авто получили всего 93 счастливчика, у кого на конкурсном барабане выпала секция «20л топлива и шанс выиграть автомобиль Opel Mokka». Победителем стал Олег Чапляк из Львовщины, получивший акционный чек за заправку в с. Калиновка Киевской области. Отметим, что компания WOG взяла на себя расходы, связанные с уплатой обязательных налогов с выигрыша.

“Вместе с семьей ехали в гости к родным. Заехали в Калиновку на WOG. Заправились. Нам предложили присоединиться к акции Mokka WOGОНЬ, где можно было выиграть новенький Opel Mokka. А почему бы и нет? Выполнил условия, зарегистрировался на сайте акции и мгновенно выиграл 20 л горючего и шанс стать владельцем автомобиля. А 21 декабря мне позвонили по телефону из Люкс ФМ, где компания WOG проводила розыгрыш, и сообщили, что я стал счастливчиком, которому достался Opel Mokka. Это невероятно! Авто я дарю своей жене, у которой недавно был день рождения. Эта победа – доказательство того, что все возможно. Главное — верить, пробовать собственные силы, и удача обязательно улыбнется», – рассказал победитель акции “Mokka WOGОНЬ” Олег.

Уверены, что новенький WOW-кроссовер Opel Mokka станет идеальным подарком для вас и вашей семьи, ведь его стильный дизайн и современные технологии не оставят равнодушным никого. Ведь новинка Opel Mokka приготовила немало интересных деталей: новый фирменный дизайн Opel Vizor с крупной черной глянцевой вставкой в передней части, новая концепция салона Opel Pure Panel с большими контрастными дисплеями, современная конструкция и высокотехнологичное оборудование. Так, в основе автомобиля лежит современная платформа СМР, а под капотом установлены бензиновые турбо-моторы Direct Injection Turbo мощностью 100 л.с. или 130 л.с. – причем более мощный двигатель работает в паре с передовой 8-ступечатой АКПП. Комплектация кроссовера Opel Mokka может порадовать функциями, которые ранее встречались лишь в автомобилях более высокого класса: удержание в своей полосе движения Lane Keep Assist, распознавание дорожных знаков, бесключевой доступ и запуск двигателя, светодиодные фары ECO LED, климат-контроль, пр.

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Напомним, беспроигрышная акция “Mokka WOGOНЬ” продолжалась на автозаправочных комплексах сети по всей стране с 1 ноября по 19 декабря 2021 года. Для участия в розыгрыше достаточно было заправить автомобиль на 30 и более литров топлива с картой PRIDE или через сервис WOG PAY. Каждый участник получил гарантированный приз: скидку на качественное топливо до 3,00 грн/л бонусами на карту PRIDE, скидку 50% на кофе или чай, скидку 50% на крутой хот-дог, или 20 литров топлива и шанс выиграть автомобиль Opel Mokka.

Но срок действия WOW-эмоций от кроссовера Opel Mokka – многие годы! Равно, как и срок его службы: ведь немецкий Бренд Opel делает акцент не только на дизайне, технологичности, мощности своих автомобилей, но также на их надежности и выносливости.

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