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Какие машины покупают украинцы во время войны: ТОП-10 моделей
Несмотря на активные военные действия в Украине, жители страны продолжают покупать автомобили. Конечно же покупательская активность существенно снизилась в сравнении с довоенным временем, но спрос на рынке есть.
По данным Института исследований авторынка, приоритеты украинцев за последние два месяца изменились. Они стали больше интересоваться минивэнами, а вот об электрокарах забыли. Хотя если смотреть на картину в целом, то в лидерах остаются все те же модели, которые пользовались спросом ранее.
Эксперты, опираясь на статистику просмотров объявлений на сайте Аuto.ria, составили список самых востребованных моделей автомобилей на данный момент. В ТОП-10 вошли:
- Mercedes-Benz Vito (средняя стоимость 10 500 долларов);
- Volkswagen Passat (средняя стоимость 10 500 долларов);
- Volkswagen Golf (средняя стоимость 6500 долларов);
- Skoda Octavia (средняя стоимость 7200 долларов);
- Toyota Land Cruiser Prado (средняя стоимость 17 000 долларов);
- Renault Scenic (средняя стоимость 6000 долларов);
- Mercedes-Benz GLE-Class (средняя стоимость 45 000 долларов);
- Renault Megane (средняя стоимость 6500 долларов);
- Opel Zafira (средняя стоимость 6400 долларов);
- Toyota RAV4 (средняя стоимость 19 600 долларов).