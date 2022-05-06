Какие машины покупают украинцы во время войны: ТОП-10 моделей

Несмотря на активные военные действия в Украине, жители страны продолжают покупать автомобили. Конечно же покупательская активность существенно снизилась в сравнении с довоенным временем, но спрос на рынке есть.

По данным Института исследований авторынка, приоритеты украинцев за последние два месяца изменились. Они стали больше интересоваться минивэнами, а вот об электрокарах забыли. Хотя если смотреть на картину в целом, то в лидерах остаются все те же модели, которые пользовались спросом ранее.

Эксперты, опираясь на статистику просмотров объявлений на сайте Аuto.ria, составили список самых востребованных моделей автомобилей на данный момент. В ТОП-10 вошли: