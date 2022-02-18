Коллекцию из 37 уникальных старинных грузовиков продадут на аукционе

Стоимость автомобилей не называют

Аукцион Mecum анонсировал проведение мероприятия под названием Gone Farmin’ Spring Classic, в рамках которого 25 марта новых владельцев найдут 37 уникальных автомобилей. Раньше все они были частью коллекции одного из музеев. Среди экспонатов редкие грузовики начала прошлого века. Каждый из них находится в очень хорошем или отличном состоянии.

Интересно еще и то, что до начала торгов стоимость лотов решили не называть. Покупателям предложат несколько моделей несуществующих на сегодняшний день марок Pierce-Arrow, Selden и Fageol. Среди интересных лотов значатся единственный в своем роде грузовик Peterbilt 260GD.

Также покупателям предложат редкий лесовоз Pierce-Arrow Model X-4 1918 года выпуска. Среди лотов — 5 тонное шасси Breeding 1915 года с паровым двигателем, реплика пикапа GMC выполненная из дерева и старенький грузовик Knox Three Quarter Ton Stake Truck, возраст которого давно перевалил за сотню.