Культовый хот-хэтч Lancia оценили дороже Lamborghini Huracan

Автомобиль находится в идеальном состоянии

Lancia Delta Integrale является культовым раллийным хот-хэтчем. Самой редкой считается версия Evoluzione II Final Edition. Она вышла тиражом в 250 экземпляров. Один из них выставили на продажу.

Это большая удача. Ведь практически все представители данной модели находятся в частных коллекциях и заполучить их практически невозможно. Что касается представленного экземпляра, то он находится в отличном состоянии и полностью на ходу.

Автомобиль окрашен в красный оттенок, получивший название Rosso Amaranto. Также на кузов нанесена полоса в цветах Туринского флага (желтый и синий). Лакокрасочное покрытие продолжает поражать своим блеском, как и в первый день выпуска. Ездит модель на 16-дюймовых колесах.

В салоне также нет следов износа. Идеальное состояние объясняется тем, что владелец практически не ездил на автомобиле. На его одометре зафиксирована цифра в 5500 км (3417 миль). Правда, это сказалось на цене Delta Integrale. Собственник оценил ее в 300 995 долларов. За эти деньги можно купить новый Lamborghini Huracan STO.