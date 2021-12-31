Для пикапа Renault Duster подготовили обновление

Автомобилю обещан новый мотор

Актуальное поколение пикапа Renault Duster Oroch находится в строю с 2015 года. И пора бы модели сменить поколение, но производитель решил по другому. Он подготовил для автомобиля легкое обновлением, так как спрос на него по-прежнему высок.

По данным инсайдеров, пикап получит модернизированную решетку радиатора, переработанный передний бампер и другие колесные диски. В салоне появится современная мультимедийная система. В остальном новинка повторит предшественника.

Самые большие изменения ожидаются под капотом Renault Duster Oroch. После рестайлинга он обзаведется 1,3-литровым четырехцилиндровым турбодвигателем мощностью 170 л.с. Аналогичный мотор установлен в актуальном Captur. Версия с 1,6-литровым агрегатом на 120 л.с. также останется в строю.

Премьера модели состоится в первой половине 2022 года. Пикап будет доступен на рынке Бразилии. Новое поколение теперь ожидают в не ранее 2024-го.