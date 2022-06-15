Новости На этот раз из Испании: в Украину приехали пятнадцать новых «скорых»‎

Зарубежные партнеры продолжают поставлять в Украину военную технику, вооружение и гуманитарную помощь. Также они передают нашей стране автомобили скорой помощи. В этот раз пятнадцать медицинских машин приехали из Испании.

Транспортные средства распределили между несколькими силовыми структурами. Из них десять единиц передали Государственной пограничной службе. Их будут использовать для транспортировки больных и раненых бойцов.

В ведомстве отметили, что машины оснащены современной аппаратурой (кардиографами, дефибрилляторами и прочим). Также вместе с ними приехало около 2 тонн медицинских препаратов. Поэтому автомобили могут сразу же выезжать на вызовы.

Известно, что на обратном пути испанские медики, сопровождающие колонну «скорых»‎, заберут на лечение и реабилитацию восемь украинских пограничников, которые получили серьезные ранения в ходе боевых действий. Ранее в Испанию на восстановление отправили 16 бойцов.