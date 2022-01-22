Mercedes-AMG G63 в кузове пикап оценили в 593 тысячи долларов

Автомобиль продают в Германии

В Германии на продажу выставили уникальный Mercedes-AMG G63 в кузове пикап. За автомобиль просят кругленькую сумму — 593 520 долларов. Столь высокий ценник объясняется уникальностью транспортного средства и пробегом, составляющим всего 100 км. Также на ценнике отразились заводская окраска кузова и двигатель без каких-либо модификаций.

Пикап оснащается колесами AMG с внедорожной резиной Pirelli Scorpion ATR. Внедорожные доработки представлены дугой в кузове, багажником на крыше, дополнительными фонарями и электрической лебедкой. В дополнение к этому предусмотрены две красные канистры. В них будущий владелец сможет перевозить топливо «про запас».

Изменения в салоне минимальны. К ним относятся установленные в потолке прямо над головой водителя переключатели. С их помощью можно управлять освещением и лебедкой способной поднимать 4,5 тонны.

В движение пикап G63 приводит турбированный двигатель V8 выдающий 577 л.с. и 850 Нм. Максимальная скорость — 220 км/ч.