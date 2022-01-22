Кроссоверу Nissan Juke обещана гибридная установка – когда ждать новинку

Новинку ожидают в начале лета

Актуальное поколение компактного кроссовера Nissan Juke вышло на рынок в 2019 году. Несмотря на то, что модели кардинально переработали внешность и оснащение, силовая установка осталась прежней. Однако активная электрификация автомобильной отрасли все же заставила компанию пересмотреть моторную гамму автомобиля.

Как заявил глава испанского подразделения Nissan, в 2022 году семейство модели пополнится гибридной версией. Точную дату топ-менеджер не озвучит. Ожидается, что новинку покажут в конце весны. Так как кроссовер базируется на той же платформе CMF-B, что и европейский Renault Captur, то ему достанется аналогичная установка E-Tech.

Установка с возможностью подзарядки от сети и без нее базируется на 1,6-литровом атмосферном двигателе. Ее отдача в базовой версии составляет 145 л.с., а в подзаряжаемой – 160 л.с. Ранее инсайдеры говорили еще и о том, что Juke получит 1,3-литровый турбомотор, но сейчас эту информацию опровергли. Насколько достоверной окажется новость о гибриде – покажет время. Пока же кроссовер можно приобрести только с 1,0-литровым турбодвигателем на 114 л.с.