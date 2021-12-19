На фото показали самый нелепый вариант культовой модели Toyota

Автомобиль назвали самым странным тюнинг-проектом 2021 года

На портале Reddit появилось фото одного из самых знаковых спортивных автомобилей в мире – Toyota Supra поколения A80. Внимание пользователей сети этот экземпляр модели привлек тем, что узнать в нем указанный спорткар практически невозможно.

Хорошо, если бы тюнинг был качественным, а так владелец просто изуродовал купе. Он установил решетку радиатора от Chrysler 300C (шильдик тоже сохранен), которая совершенно не гармонирует с дизайном этой модели, бампер и капот тоже новые, но их доноров идентифицировать сложно. Также видны неоригинальные колесные диски и кустарно сделанные крылья.

Финальной точкой этого странного тюнинг-проекта стала двухцветная окраска кузова, которая отсылает к Bugatti Chiron. Единственное, что сохранили в экстерьере от купе, так это оригинальные передние фары. Пользователи сети не скупились на комментарии. Большинство из них, конечно же, негативные. Многие написали, что эта Toyota Supra по праву считается самым нелепым тюнинг-проектом 2021 года. А как считаете вы?