На продажу выставили коллекцию советских автомобилей – стоит дорого

Минимальный ценник составляет 11 000 долларов

На интернет-площадке eBay выставили на продажу интересный лот, который совсем не характерен для данного региона. Он включает в себя автомобили, выпущенные советским автопромом во второй половине минувшего столетия.

Машины находятся в городе Портленд (штат Орегон, США). Состояние у всех отличное, а пробег – минимальный. Вот только это сильно сказалось на стоимости. Так, за ВАЗ-2107 1988 года, кузов которого окрашен в красный цвет, а на одометре зафиксирована цифра в 20 тысяч км, просят 11 000 долларов. Он комплектуется оригинальным 4-цилиндровым двигателем мощностью 77 л.с., который сопряжен с пятиступенчатой «механикой» и задним приводом.

Также на продажу выставили ВАЗ-2106 1989 года, который проехал всего 21 000 км и также находится в идеальном состоянии. Нынешний владелец приобрел его у жителя Германии, который успел немного доработать экстерьер машины. У Жигулей появился нестандартный воздухозаборник под лобовым стеклом, черные шильдики на решетке радиатора и другие колесные диски. За этот экземпляр собственник просит 14 000 долларов. Есть и еще один ВАЗ-2106 с пробегом 5000 км, который оценили в $17 000.

ГАЗ-24-10, который сошел с конвейера в 1989 году, в США попал из Украины. Несмотря на солидный возраст он также сохранился в идеальном состоянии и полной комплектации. По словам владельца его пробег равен 25 тысячам км и он планирует получить за машину 17 000 долларов. Вторая «Волга», выпущенная в 1988-ом, и вовсе проехала 6700 км, поэтому ее оценили в 23 000 долларов. Самым свежим из коллекции оказался Мосвич-2141 1991 года выпуска, который оценили в $15 000, сообщает издание Carakoom.