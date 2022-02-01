Продажи новых автомобилей в Украине в январе: могло быть и хуже

Январь 2022 года не обещал быть рекордным месяцем – это традиционно месяц небольших продаж, множества праздников и выходных. Свою лепту вносил и дефицит моделей у многих автомобильных брендов. Тем не менее, начало года украинский рынок новых автомобилей начал довольно неплохо – было реализовано почти 5,5 тысяч новых автомобилей. Цифра очень неплохая, особенно на фоне кризисных 2015 и 2016 годов, когда продавалось едва ли не вдвое меньше! Так что во многом результат января превзошел ожидания. А теперь давайте взглянем, кто и как из брендов повлиял на него.

Первое место безоговорочно за Renault – более 900 проданных автомобилей и прирост по сравнению с январем прошлого года. Интересно выглядит и тройка лидеров бренда. Если на первом месте у французов по-прежнему Duster (причем продажи конкретно этой модели по сравнению с декабрем 2021 уменьшились почти вдвое), то на второе неожиданно поднялся Renault Koleos (более 100 проданных авто). Все дело в больших скидках на модель, которые действуют и сейчас. Замыкает тройку лидеров седан Logan.

На втором месте по продажам новых автомобилей – Toyota. Почти 600 автомобилей, первенство среди которых в январе за внедорожником Land Cruiser Prado. Он сумел обойти даже бестселлер RAV4. Но если в декабре этот кроссовер нашел себе более 600 покупателей, то в январе лишь 150. Вот он, дефицит в действии. Довольно неплохо продавался новый Yaris Cross, который сумел обогнать Land Cruiser.

На третьем месте прорыв месяца (а возможно даже и года) – Chery! Борьба была нелегкой, но если год назад этот китайский бренд боролся за попадание в первую десятку, то сейчас уверенно занял третье место с более чем 300 проданными автомобилями. Больше всего украинским покупателям приглянулись кроссоверы Tiggo 4, Tiggo 2 и Tiggo 2 Pro. Причем стоит отметить, что Tiggo 2 предлагается исключительно с механической коробкой, однако это не помешало ему достичь неплохих результатов.

Четвертую позицию занял Hyundai, лишь немногим отстав от Chery и продемонстрировав в целом уверенный рост, если смотреть по позициям первой десятки. В фаворе Tucson и Venue, следом за ними – Santa Fe. Находит покупателей и футуристичный минивен Staria.

Skoda на пятом месте, она не смогла взять рубеж в 300 автомобилей, но в то же время Kodiaq и Octavia продавались вполне неплохо. Почти с таким же результатом закончил январь бренд Peugeot, заняв шестую строчку рейтинга. Хорошо продавались седан 301 и кроссоверы 2008 и 3008, причем интересно отметить, что последний сейчас предлагается только с дизельными двигателями, либо же в исполнении Hybrid4.

На седьмом месте Volkswagen, продажи которого пусть и не рекордны, но все же выглядят неплохо на фоне остальных брендов. Как и прежде, лучше других продаются Touareg, T-ROC и Tiguan. Причем разрыв между ними не очень велик, что в целом хороший показатель. И они серьезно обходят легковые модели, такие как Passat и Golf.

Nissan переживает смену модельного ряда и в то же время смог удержаться в первой десятке. В основном благодаря модели X-Trail. Напомним, что в прошлом году на рынок официально вышел электромобиль Nissan LEAF (ну наконец-то!) и новый Juke. В начале этого года презентован новый Qashqai, а во второй половине 2022 мы точно увидим уже новое поколение X-Trail, а также возможно электромобиль Ariya.

Провал месяца (а возможно и года) – это марка KIA, которая в отсутствии акционного Sportage заскользила вниз по рейтинговой таблице и не дотянула даже до 200 автомобилей. Дело в том, что KIA Sportage сменил поколение, но недорогие старые версии раскупили, а новые машины у дилеров еще не появились. Ситуацию смог спасти Rio X, позволивший удержаться марке в ТОП-10.

А замыкает десятку премиальный бренд Mercedes-Benz, у которого хорошо продавались модели GLE-Class и GLS-Class. На третьем месте S-Class и стоит заметить, что он серьезно опережает своих оппонентов из “немецкой тройки”.

В целом следует отметить, что разрыв между брендами в этом месяце был совсем невелик и порой составляет всего несколько машин, так что борьба была довольно напряженной. Посмотрим, как она продолжится в следующем месяце.

А вот так выглядит десятка лучших моделей по продажам в январе 2022, в которой также произошло немало изменений: