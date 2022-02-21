На продажу выставили уникальную Alpina B12 – она единственная в мире

Автомобиль оценили в 57 000 долларов

Alpina B12 является одной из самых крутых моделей немецкого производителя. Один из экземпляров седана 1999 года выпуска в рестайлинговом 38-ом кузове выставили на продажу на сайте Mobile.de.

Эта модель вышла тиражом в 94 экземпляра. Предлагаемый седан имеет порядковый номер девять и является единственным, кузов которого окрашен в оттенок British Racing Green. Салон хоть и отделан черной кожей, но имеет прострочку в сине-зеленом цвете. Как и положено такому автомобилю, у него богатая комплектация, которая включает окна с двойным остеклением, подогрев сидений, гидропривод крышки багажника, электрорегулировку рулевой колонки и мультимедийную систему с большим экраном.

Под капотом седана установлен модифицированный 6,0-литровый двигатель V12, мощность которого увеличили до 430 л.с. (у стандартной машины она равна 326 л.с.). Автомобиль набирает «сотню» за 5,9 секунды и развивает максимальную скорость 291 км/ч. У этой Alpina B12 было два владельца, которые накатали за все время почти 200 000 км. При этом, он находится в отличном состоянии. Оценили уникальную машину в 57 000 долларов.