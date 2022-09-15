На продажу выставили уникальный прототип Porsche 959 S 1985 года

Отдавать владельцу ключи от автомобиля Porsche не планирует

Британский дилер экзотических автомобилей Girardo & Co выставил на продажу один из самых редких экземпляров суперкар Porsche 959 — предсерийный прототип 959 S 1985 года. Всего было изготовлено 29 таких прототипов, из них — около 12 предсерийных экземпляров серии F. С их помощью Porsche пыталась пройти омологацию высокотехнологичного купе в США. В целом с 1986 по 1993 год с конвейера сошли 345 экземпляров Porsche 959, каждый из которых по сегодняшним ценам стоил 5,6 млн долларов.

Выставленное на продажу купе принадлежало известному автодилеру, автогонщику, коллекционеру и владельцу гоночной команды Васеку Полаку. Он участвовал в разработке Porsche 959 и в благодарность за труды получил черный тестовый прототип «двухдверки».

Единственным условием вручения подарка было обещание никогда не садиться за руль предсерийного экземпляра. Возможности проехаться на нем будет лишен и будущий владелец. В Porsche решили не отдавать ключи от автомобиля.

Как указано в объявление, кузов и отделанный черной кожей салон в идеальном состоянии. Суперкар регулярно обслуживали и поддерживали в отличной форме. На одометре «двухдверки» 5887 километров, большую часть из которых он наездил на Нордшляйфе или за полярным кругом. Стоимость купе не называется.

Porsche 959 — один из первых полноприводных суперкаров и самый технологически продвинутый для своего времени серийный автомобиль. Фактически, это дорожная версия гоночного спорткара, способного конкурировать с Ferrari и Lamborghini. В движение его приводит 2,8-литровый оппозитный шестицилиндровый мотор.

Версия 959 S была разработана специально для рынка США. Она отличалась облегченным кузовом и более мощным турбонагнетателем. Отдача мотора S-версии составляла 515 л.с., тогда как базовой — 450 л.с. Максимальная скорость — 339 км/ч против 319 км/ч.