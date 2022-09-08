На продажу выставлен прототип «автомобиля для бедных» от General Motors

Однообъемный пятидверный хэтчбек планировали выпускать под марками Chevrolet и Buick

Один из американских аукционов выставил на продажу прототип так и не дошедшего до конвейера бюджетного автомобиля от General Motors. Как указано в объявлении, безымянный пятидверный хэтчбек построен в 2002 году.

Всего было изготовлено три прототипа, два из них утилизировали. Хэтчбек планировали выпускать одновременно под марками Chevrolet и Buick. По всей вероятности, основным рынком модели, по крайней мере с шильдиком Buick, должен был стать Китай.

Внешне, в частности формой оптики, прототип напоминает Audi A2 1999 модельного года. В скромно оформленном салоне — цельноформованная передняя панель и комбинация приборов от Magneti Marelli. Эта итальянская компания — традиционный поставщик концерна Fiat.

Прототип укомплектован 1,5-литровый бензиновым мотором (отдача не уточняется) и пятиступенчатой механической коробкой передач. Привод — передний.

Продать автомобиль планируют в октябре. Стоимость единственного существующего хэтчбека не озвучивается.