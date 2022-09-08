Событие На оборонной выставке MSPO 2022 в Польше показали новейшие Tatra и подбитую российскую бронетехнику

C 6 по 9 сентября в польском городе Кельце проходит 30-я Международная выставка оборонной промышленности MSPO 2022, на которой свою продукцию представляют свыше 600 компаний из 33 стран.

Отдельно хочется отметить продукцию компании Tatra Defense. Здесь, в частности представлено полноприводное шасси Tatra Force 8х8 c новой бронекабиной, а также еще два шасси – 4х4 и 6х6, причем в частично собранном виде, чтобы удобнее было рассмотреть их конструкцию. Повышенным вниманием также пользуется перспективная 155-мм САУ Morana, созданная компанией Excalibur Army на шасси Tatra Force 8х8.

Особой популярностью у посетителей пользуется экспозиция «За нашу свободу», организованная Канцелярией премьер-министра Польши и Министерством обороны Украины, сообщает Kielce.wyborcza.pl Здесь показаны четыре единицы бронетехники российских оккупантов, подбитые в ходе боевых действий на украинской земле. Это 152-мм САУ «Мста-С», БТР-82, бронеавтомобиль «Тигр», а также танк Т-72.