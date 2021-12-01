Б/у авто На продажу выставлен редкий 43-летний Ferrari по приятной цене, но есть нюанс

Первый Ferrari с мотором V8 планируют продать за 2 тысячи долларов

Объявление о продаже Ferrari 308 GT4 1978 года выпуска появилось на сайте eBay. Продавец просит за редкое спортивное купе смешную сумму — 2000 долларов. Ценник кажется привлекательным, если бы не одна загвоздка — состояние автомобиля. Судя по фото, оно плачевно. Возможно, это самый ржавый Феррари в мире, который когда-либо выставляли на продажу.

В объявлении продавец указал, что пробег составляет всего 70 тысяч километров. В это сложно поверить, поскольку автомобиль прогнил насквозь. Коррозия повредила не только наружные панели, но и силовые элементы кузова.

Кроме этого, у купе нет части элементов. Например, капота, передней оптики, молдингов и зеркал. И это далеко не весь список. Нет и самого основного — двигателя. Его продавец предлагает приобрести отдельно. Такое решение не случайно, поскольку мотор стоит гораздо больше этого Ferrari 308 GT4.

Лучше всего выглядит салон. Обивка сидений не затерта. В достаточно хорошем состоянии и дверные карты.

Продавец предлагает автомобиль в качестве арт-объекта, указывая, что этот Феррари «медленно и изящно стареет». Еще один вариант — восстановление. Но во сколько оно обойдется, сложно даже представить.