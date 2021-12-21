На продажу выставлен шестиколесный пикап Toyota Tundra по приятной цене

За тюнингованный автомобиль просят всего 31 тысячу долларов

В Украине выставлен на продажу уникальный «вездеход» Toyota Tundra. В свое время над пикапом потрудились специалисты американского тюнинг-ателье Devolro. Они известны благодаря своим сумасшедшим переделкам, которые больше напоминают вездеходы.

Выставленный на продажу автомобиль — один из таких. Этот шестиколесный «вездеход» оценили в скромную по нынешним меркам сумму — 31 000 долларов. Примечательно то, что, как правило, стоимость переделок ателье начинается от 100 000 долларов.

Подвох в том, что этот уникальный Tundra Devolro 6×6 сейчас не на ходу. Как указал в объявлении нынешний владелец внедорожника, «мотор притопили». Подлежит ли агрегат «реставрации», не уточняется.

Впервые на украинских дорогах автомобиль заметили в 2019 году. Тогда вся техническая часть была полностью исправна.

Сейчас сумма, которую просят за автомобиль с массивным бампером и брутальным кузовным обвесом кажется ничтожной. Если все неисправности, включая мотор, удастся устранить, то это вложение точно себя оправдает.