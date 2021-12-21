Автомобиль года по-китайски: выбрано сразу два победителя

Такая же картина наблюдалась и в прошлом году

Объявлены победители конкурса Xuanyuan Award, китайского аналога европейского «Автомобиля года». Жюри, в состав которого входят автомобильные эксперты и профильные журналисты из разных стран не смогли договориться и выбрать одного победителя. В числе лучших их оказалось сразу два — электрокроссовер HiPhi X и бюджетный седан GAC Empow.

Среди претендентов на победу было 75 автомобилей, но до финала дошли только двадцать. Их жюри оценивало по нескольким критериям: качество, комфорт, динамика, работа электронных ассистентов и мультимедийной системы. Не обошли вниманием и дизайн.

Первый победитель — электрокроссовер HiPhi X. На сегодняшний день, он является одним из самых дорогих электрокаров, представленных на китайском рынке. Его стоимость — 89 460 – 125 560 долларов. В движение кроссовер приводит двухмоторная силовая установка, суммарной мощностью 598 л.с. Для разгона от 0-100 км/ч электрокару необходимо всего 3,6 секунды. Одного полного заряда аккумулятора достаточно для преодоления 644 км пути.

Победа HiPhi X досталась в первую очередь за его динамические характеристики и высокотехнологичный салон с обилием экранов. Эксперты сошлись во мнении, что модель задает новую планку в автомобильной отрасли и именно поэтому достойна звания «Автомобиль года».

Вторым победителем стал доступный седан GAC Trumpchi Empow с бензиновым турбомотором мощностью 177 л.с. В пару ему предусмотрена роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями.

Модель заслуженно получила звание «Автомобиль года». Его главная особенность — это скромный ценник за который производитель предлагает салон с высококачественной отделкой, отличные динамические характеристики и современную систему мультимедиа. Жюри посчитало автомобиль идеальным решением для молодых покупателей.