На продажу выставлен уникальный 45-летний кемпер GMC Jimmy Casa Grande

Всего в 1967-1977 годах было выпущено 225 внедорожных «домов на колесах»

Аукционный дом Mecum выставил на продажу один из 225 выпущенных кемперов GMC Jimmy Casa Grande. Такие «дома на колесах» General Motors выпускал в 1967-1977 годах совместно с известным производителем кемперов Chinook.

GMC Jimmy Casa Grande построен на базе внедорожника Chevrolet K5 Blazer. Стоит отметить, что в свое время он стал основной еще для одного кемпера — Chevrolet Blazer Chalet, но речь сейчас не о нем.

В процессе превращения в Casa Grande серийный Chevrolet K5 Blazer лишился стандартной задней части кузова. На ее месте установили стекловолоконный модуль с подъемной крышей, изготовленный при участии специалистов Chinook. Таким образом за спинками сидений переднего ряда появился полноценный жилой отсек с обеденным столом и трансформируемыми в двухспальную кровать сиденьями.

В распоряжении «жильцов» просторная кухня с двухкомфорочной плитой, раковиной, холодильником и шкафом для хранения вещей. Также имеется резервуар для вода объемом 22,7 литра, электрический насос для ее подачи и обогреватель.

Выставленный на продажу Casa Grande был изготовлен в 1977 году. Полноприводный «дом на колесах» укомплектован 6,6-литровым двигателем V8 и четырехступенчатой автоматической коробкой передач Turbo Hydra-Matic. Новый владелец у золотисто-белого автомобиля появится в июне. Как указано в объявлении, кемпер прошел комплексную реставрацию. Его стоимость не называется.