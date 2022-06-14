На продажу выставлен уникальный 45-летний кемпер GMC Jimmy Casa Grande
Аукционный дом Mecum выставил на продажу один из 225 выпущенных кемперов GMC Jimmy Casa Grande. Такие «дома на колесах» General Motors выпускал в 1967-1977 годах совместно с известным производителем кемперов Chinook.
GMC Jimmy Casa Grande построен на базе внедорожника Chevrolet K5 Blazer. Стоит отметить, что в свое время он стал основной еще для одного кемпера — Chevrolet Blazer Chalet, но речь сейчас не о нем.
В процессе превращения в Casa Grande серийный Chevrolet K5 Blazer лишился стандартной задней части кузова. На ее месте установили стекловолоконный модуль с подъемной крышей, изготовленный при участии специалистов Chinook. Таким образом за спинками сидений переднего ряда появился полноценный жилой отсек с обеденным столом и трансформируемыми в двухспальную кровать сиденьями.
В распоряжении «жильцов» просторная кухня с двухкомфорочной плитой, раковиной, холодильником и шкафом для хранения вещей. Также имеется резервуар для вода объемом 22,7 литра, электрический насос для ее подачи и обогреватель.
Выставленный на продажу Casa Grande был изготовлен в 1977 году. Полноприводный «дом на колесах» укомплектован 6,6-литровым двигателем V8 и четырехступенчатой автоматической коробкой передач Turbo Hydra-Matic. Новый владелец у золотисто-белого автомобиля появится в июне. Как указано в объявлении, кемпер прошел комплексную реставрацию. Его стоимость не называется.