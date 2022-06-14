Новости BMW X3 стал одним из немногих, кто справился «лосиным тестом»

Максимальная скорость прохождения кроссовером полосы препятствий составила 81 км/ч

Журналисты испанского профильного издания km77 опубликовали видео «лосиного теста» обновленного кроссовера BMW X3. Испытаниям подвергли дизельную версию xDrive 20d xLine с заниженной М-подвеской и 20-дюймовыми колесными дисками «обутыми» в более широкие шины.

Успешно справиться с полосой препятствий кроссоверу удалось на скорости 81 км/ч. Как отметили в km77, такого результата удалось достичь немногим из более чем трехсот испытанных ими автомобилей. «Проходной» журналисты издания считают скорость 77 км/ч. При этом автомобиль должен пройти полосу, не сбив ни один конус и не «вывалившись» за пределы отведенного коридора во время резкого перестроения.

С этим заданием BMW X3 справился «не плохо». Эксперты считают его поведение безопасным и предсказуемым даже для неподготовленного водителя. Отлично кроссовер показал себя и в слаломе. Никаких вопросов к рулевому управлению автомобиля нет.