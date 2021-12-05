Небольшой автодом на базе старенького Dodge удивил своими возможностями

В кемпере есть все необходимое для дальних поездок

Идея создать автодом собственными руками пришла в голову мастеру из Сан-Диего. За основу он взял старенький Dodge Grand Caravan 2008 года. Внешне небольшой автомобиль смог уместить все необходимое. Внешне минивэн не изменился, все новшества — в салоне.

Осуществить задуманное мужчине помог профессиональный плотник, главной специализацией которого являлось оформление яхт. В конструкции жилой части использован брус березы, пол из виниловой плитки.

В новом автодоме есть все необходимое для дальних поездок. В объявлении о продаже значатся система отопления, кондиционер, кровать, кухня с холодильником и микроволновкой, датчик угарного газа и телевизор. В целом здесь можно отдыхать, готовить еду и использовать электроприборы. Для этого предусмотрена литиевая батарея емкостью 100 Ач. Она заряжается от солнечной панели или газового генератора.

Объявление о продаже уникального минивэна размещено на Facebook Marketplace. В нем указано, что автомобиль 2008 года выпуска успел на сегодняшний день проехать 117 000 километров. Сейчас он находится в очень хорошем состоянии. С учетом переделки и эксклюзивности такого Dodge Grand Caravan, владелец оценил его в 24 000 долларов.