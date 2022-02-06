Как Fiat стал родоначальником компактных SUV

Компактные автомобили Fiat Panda в свое время получили отличительную особенность – версию 4х4. Такая модель появилась еще в июне 1983 года. Полноприводную трансмиссию разработала известная австрийская компания Steyr-Puch.

Машина комплектовалась бензиновым двигателем рабочим объемом 965 см куб. и мощностью 48 л. с. Она стала первым в мире автомобилем в своем классе, которая получила 5-ступенчатую трансмиссию с «ползущей» (crawler) первой передачей для езды по бездорожью.

В 2005 году начала выпускаться Panda 4х4 второй генерации. Именно такую машину на днях нам и удалось сфотографировать на улицах Киева. Автомобиль отличается иными бамперами, увеличенным до 165 мм дорожным просветом и 14-дюймовыми колесами.

В полноприводной трансмиссии использовалась вязкостная муфта. Эти машины оснащались также электронной имитацией блокировки дифференциала – буксируемое колесо притормаживается и крутящий момент передается на колеса с лучшим сцеплением.

Немаловажно, что для Panda 4х4 была разработана полностью новая, независимая задняя подвеска колес – с треугольными рычагами, на подрамнике.

Гамма двигателей включала бензиновые моторы Fire – 1,2 л и 1,4 л, мощностью 60 и 100 л. с., а также 1,3-литровый 75-сильный турбодизель Multijet. Коробка передач – 5-ти или 6-ступенчатая механическая.

Panda 4х4 также предлагалась в исполнении Сross, внешне отличающимся эффектным пластиковыми обвесом – бамперами, облицовкой радиатора. Интересно, что два таких, специально подготовленных автомобиля, оснащенных 105-сильным турбодизелем и 6-ступенчатой КП приняли участие в ралли-рейде Дакар-2007, с нелегким маршрутом длиной 8696 км.

Напомним, что базовая модель – Fiat Panda второй генерации бала отмечена почетным международным званием «Сar of the Year 2004». 4 июля 2011 года с конвейера польского завода в Тыхах сошла двухмиллионная Panda – и ее стала именно полноприводная модель. Весной 2012-го на рынок вышла Panda третьего поколения, а к концу этого же года линейка расширилась и модификацией 4х4. Славная история продолжается.