Оригинальная доработка – как Mercedes-Benz Sprinter стал еще вместительнее

Что и говорить, микроавтобусы Mercedes-Benz Sprinter сегодня пользуются большой популярностью у отечественных перевозчиков. Эти машины сплошь и рядом используют на междугородных маршрутах. Однако такие высокоскоростные «бусы» обладают одним весьма существенным недостатком – отсутствием емких багажных отсеков. Однако выход всегда можно найти.

Использовать место на крыше в данном случае неуместно, поэтому некоторые перевозчики устанавливают дополнительные багажники на корме. Интересно, что последние весьма популярные за рубежом, правда их в основном применяют на больших туристических автобусах.

Купить фирменный «бокс» удовольствие не из дешевых, а потому отечественные умельцы делают их из подручных средств. В данном случае из кузова Mercedes-Benz Sprinter первого поколения. Кормовая часть, с распашными дверьми, светоблоклами и частично боковинами была сохранена. Более того, крышу пристройки также решили использовать рационально, оснастив решеткой для небольших вещей.

В итоге получилось весьма стильное и удобное решение. Конечно, если бы еще донор для багажника был той же, второй генерации, что сам микроавтобус, было бы вообще супер. Хотя так даже оригинальнее – чувствуется преемственность поколений Mercedes-Benz Sprinter.