Самый популярный японский минивэн можно купить на украинском рынке

Сегодня на отечественных дорогах попадаются разнообразные минивэны, в том числе и довольно экзотические для украинского рынка экземпляры. Один из них – Nissan Serena Highway Star. Это модель третьего поколения (С25), выпускавшегося с 2005 по 2010 гг. Интересно, что три года подряд (с 2007 по 2009 г.) она была самым продаваемым минивэном у себя на родине.

Внешне машину отличает ступенчатая боковая оконная линия. По японским стандартам 8-местная машина такого класса не должна быть длиннее 4,7 м и шире 1,7 м.

Под капотом установлен 2,0-литровый бензиновый двигатель VVT мощностью 139 л. с., работающий в паре с вариатором Xtronic. Стандартное оснащение довольно богатое: электропакет, кондиционер, два air bag, парктроник и др. Сегодня у нас можно найти в продаже рестайлинговые машины поздних годов выпуска – по цене около 10 тыс. долларов.

Отметим, что Nissan Serena третьей генерации впервые получили передний привод в качестве базового. До этого машины были либо задне-, либо полноприводными.

Кстати, модель первого поколения (1991 – 2001 гг.) активно продавалась в Европе. Более того, на ее базе в Испании освоили выпуск развозных фургонов Nissan Vanette.

Что же касается машины второй генерации, производимой с 1999 года, то ее уже не включили в европейский портфель фирмы — после образования 1999 году альянса Renault-Nissan ставка была сделана на французские аналоги.