В Киеве замечен роскошный седан Марчелло Гандини

Сегодня Maserati Quattroporte у многих ассоциируется с длинным округлым седаном, пятого и нынешнего, шестого поколений. А ведь были времена, когда эта модель имела совсем другие пропорции. Например, это представитель четвертой генерации, творение великого дизайнера Марчелло Гандини, который приложил руку к таким известным суперкарам Lamborghini,как Miura, Contach и Diablo.

Сегодня машины Quattroporte IV в Украине большая редкость, ведь с 1994 по 2001 гг. изготовили всего 2883 ед. Для сравнения машин пятого поколения сделали на порядок больше – 25 256 ед. В Киеве иногда попадается на глаза одна такая «четверка», цвета белой ночи.

Как удалось выяснить, это автомобиль 1997 года выпуска, оснащенный 2,0-литровым агрегатом V6 мощностью 287 л. с. и автоматической коробкой передач. Таких машин было выпущено всего 587 ед. Также на эту модель устанавливался 2,8-литровый вариант «шестерки» и топовый 3,2-литровый V8. Ведущие колеса – задние.

Отметим также, что Quattroporte от Марчелло Гандини получился самым компактным их всех поколений: его длина составляет 4550 мм, ширина – 1810 мм и высота – 1380 мм. При э ом впечатляет довольно низкий коэффициент лобового сопротивлени – Сd равен всего 0,31.

Особенно эффектно машина смотрится в профиль или в три четверти сзади, так как передней частью она сильно смахивает на 2-дверный Ghibil II.

Интересная деталь: в задней правой стойке крыши прячется заливная горловина бензобака. На нижнем фото, сделанном совсем недавно, заправочная горловин отчетливо видна, так как прикрывающий ее лючок отсутствует.