В Киеве замечен редкий Ford с кузовом от Pininfarina

Вот такой интересный Ford Focus удалось сфотографировать на новогодних киевских улицах. Это довольно редкая для нашего рынка модель Focus CC, что расшифровывается как Сoupe Cabriolet. Автомобиль имеет двухдверный 4-местный кузов и двухсекционную жесткую складную крышу, которая за считанные секунды превращает его из купе в кабриолет. Над дизайном поработало известное ателье Pininfarina.

Интересно, что предвестником Focus CC стал концепт-кар Focus Vignale, дебютировавший на Парижском автосалоне 2006 года, там же, где состоялась мировая премьера Focus второго поколения.

Купе-кабриолет выпускался небольшими сериями с 2006 по 2011 гг. Окончательную сборку проводили в Италии. В 2008-м машина претерпела рестайлинг – видоизменились фары, решетка радиатора и воздухозаборники в переднем бампере. Именно такой автомобиль и был замечен на днях в Киеве.

Ford Focus CC с поднятой крышей демонстрировал довольно вместительный багажник – вместимостью 534 л, правда при сложенном верхе, его объем сокращался до скромных 248 л.

Машина предлагалась с различными двигателями. Это два бензиновых: в 1,6 л и 2,0 л – мощностью 100 л. с. (150 Нм) и 145 л. с. (190 Нм). Причем более мощный мог комплектоваться и 4-ступенчататым «автоматом». Разгон от 0 до 100 км/ч составлял 13,6 с и 10,3 – 10,7 с, а максимальная скорость – 182 и 195 – 200 км/ч соответственно.

Кроме того, в ассортименте имелся и двухлитровый дизель, комплектуемый турбиной Garrett c изменяемой геометрией – мощностью 136 л. с. и максимальным крутящим моментом в 320 Нм. В этом случае модель имела не только отличные динамические показатели – от 0 до «сотни» за 10,3 с и «максималку» в 205 км/ч, но была еще и весьма экономична – средний расход топлива около 4,9 л на 100 км.