Citroen C4: претендент в акции "Автомобиль года в Украине 2022" (видео)

Новый Citroen C4 изменился кардинально, настолько, что сравнивать его с предшественником даже не имеет смысла – это два совершенно разных автомобиля.

Но вспомним, что история модели С4 началась в 2004 году, когда французский автопроизводитель разработал смену модели Xsara. Новинка отличалась очень оригинальным и интересным дизайном. Дебютировал Citroen C4 в вариантах 5- и 3-дверного хэтчбека, последний еще называли купе. А потом появились еще седан и компактвэн Picasso. Поскольку Citroen С4 выпускался не только в Европе, а еще в Китае и Аргентине, то жизненный цикл первого поколения длился довольно долго. Похожая история была и со вторым поколением, появившимся в 2010 году.

И вот в третьей генерации, увидевшей свет в 2020 году Ситроен решил изменить форм-фактор модели и теперь С4 это скорее кросс-хэтч. Именно так его позиционирует Citroen. Модель довольно смело сочетает в себе стиль 5-ти дверного хэтчбека и смелый облик кроссовера.

В то же время новый C4 – это новое лицо бренда, которое в этой модели выражено довольно ярко! Здесь V-подобное оформление головной оптики, удачно объединенное с логотипом, “двойным шевроном”. Задняя часть придает автомобилю динамичность благодаря сильно наклоненному стеклу и задней стойке, а задние фонари вместе с небольшим спойлером – это настоящий дизайнерский ансамбль.

Citroen C4 предлагается с двумя бензиновыми и одним дизельным двигателем на выбор: 1.2 PureTech на 100 л.с. или 155 л.с., и 1.5 BlueHDi на 130 лошадиных сил. С первым двигателем агрегатируется 6МКП, а другим положен 8-ступенчатый “автомат”.

Подробнее про Citroen C4, про его интерьер, технологии, оснащение и комплектации смотрите в нашем видео: