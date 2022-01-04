Opel сменит форм-фактор своей популярной модели

Новинку покажут в 2024 году

Кроссоверы продолжают удерживать лидерскую позицию на рынке. Поэтому автопроизводители не только наполняют этот сегмент новинками, а и меняют форм-фактор существующим. Вот и компания Opel решила кардинально изменить одну из популярных моделей.

Речь идет о модели Insignia, которая вышла на рынок в 2008 году и за это время сменила два поколения. В настоящее время она предлагается в кузове седан, лифтбэк и универсал. Автомобиль является последним в линейке компании, который был разработан GM и построен на платформе E2XX. Теперь ему намерены изменить форм-фактор.

По данным издания Auto Express, в третьей генерации модель переедет на платформу концерна Stellantis и превратится в кроссовер. Ей обещан увеличенный дорожный просвет, пластиковый обвес и высокий кузов. Представить новинку намерены в 2024 году, а к линейке производителя она присоединится в 2025-ом.

Ожидается, что салон компактного кроссовера будет рассчитан на пять человек, а вот версию с тремя рядами сидений ждать не стоит. Моторная гамма новинки пока неизвестно. Предположительно, все двигатели будут электрифицированными. Также возможно появление и полностью электрической версии с запасом хода до 400 км.