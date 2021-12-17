Подержанный BMW X6 (E71) — порадует или разорит своего владельца? (видео)

Пожалуй, любая из моделей BMW находит приверженцев и фанатов сразу после выхода в свет. Но и на вторичном рынке баварские автомобили пользуются популярностью! В том числе и герой нашего обзора BMW X6 (E71). Что же ждет тех, кто собирается покупать данную модель?

BMW X6 в свое время стал революционной моделью, ведь баварцы представили смелый микс купе и кроссовера, назвав его Sports Activity Coupe. И тогда, в 2008 году, это действительно было довольно инновационно и необычно, а конкурентов у X6 не было.

Баварская компания позиционировала BMW X6, как самый спортивный вариант автомобилей BMW серии X. И действительно, даже самая простая, слабая версия достигала первой “сотни” за 8 секунд, а самые мощные – за 5,4 секунды. И это не говоря об X6 M, ускорявшейся до первой “сотни” менее чем за 5 секунд! Основой для “шестерки” послужила модель X5 (E70), которая уже была известна рынку, но предлагала более классический стиль. В то время как новинка предложила новый формат и больше спортивности. И расчет баварцев сработал – BMW X6 нашел массу поклонников на многих рынках, в том числе и на украинском.

Для многих BMW X6 первого поколения является привлекательным и сегодня. Что же, отговаривать не будем, но некоторые вещи лучше знать перед покупкой, нежели разбираться с ними в процессе эксплуатации. Итак, ни для кого ни секрет, что BMW автомобили “криминальные”, и можно запросто попасть на машину с перебитыми номерами или участвующую в каких-то мутных схемах. Собственно, такой риск существует всегда, но здесь он особо высок.

Второй важный фактор отбора – это цена. Когда Х6 был презентован в Украине, а произошло это в 2008 году, его стоимость с бензиновым мотором в базовой комплектации начиналась с 69 100 Евро, а с дизельным агрегатом – с 74 800 Евро. Вполне логичная цена для нового премиального кроссовера.

Конечно, BMW X6 первых годов выпуска сейчас стоят значительно дешевле – цены стартуют примерно с 12 000 Евро. Но за машину посвежее, например 2011 года, и в хорошем состоянии придется выложить уже около 27 000 Евро.

Рестайлинговые версии, шедшие после 2012, стоят от 17 000 Евро и до 30 000. Но обязательно следует учитывать, что на рынке много восстановленных американских авто, опять же экземпляров с сомнительной историей и видевших за свою автомобильную жизнь очень много.

Поискать счастья можно и на европейском рынке, но там X6 сейчас стоят немного дороже чем у нас и, например, на рынке Германии цены стартуют примерно с 14 000 Евро. Зато вариантов для выбора гораздо больше. Хорошие послерейстайлинговые экземпляры обойдутся вам в 40 000 Евро! И это, напомню, за первое поколение “икс шестого”. А стоит ли вообще тратить такие деньги на эту машину?

За ответом на этот вопрос мы отправились на сервис Good Service, который одновременно является филиалом BMW Garage. То есть ребята знают про BMW если не все, то почти все! А поехали туда на BMW X6 35d 2009 года выпуска. За эти годы, автомобиль, находившийся в одних руках, пробежал 197 тыс. километров, и, в отличие от большинства автомобилей в объявлениях о продаже, пробег здесь не скручен. За машиной следили, но последнее время “баварец” требовал визита на сервис едва ли не каждые десять тысяч километров пробега! Например, на 150 тыс. км меняли элементы пневмоподвески, на 160 тыс. задний рычаг и передние стойки стабилизатора, водяную помпу, а также ремонтировали генератор. А на 180 тысячах пришлось заезжать на замену сайлентблоков. И это далеко не вся выдержка из сервисной книги. Кстати, быстро подобрать запчасти не только на BMW X6, но и на любой другой автомобиль можно на сайте Webshop-ua. Часть информации для большего удобства визуализирована, а критерии поиска позволят найти нужную запчасть в несколько кликов.

Интересно, что на сервисе уже находилась X6, которой предстоял весьма серьезный ремонт двигателя. Так что не СТО эти модели не такие уж и редкие гости. Отметим, что BMW X6 оснащались бензиновыми двигателями объемом 3.0 (306 л.с.) и 4.4 (408 л.с., 555 л.с.) литра. Дизельные силовые агрегаты были только 3.0, но разной мощности – от 235 л.с. до 381 л.с.

Более подробно о слабых местах BMW X6, надежности (и ненадежности) их узлов и агрегатов, о том, как пришлось обслуживать нашу БМВ прямо во время сьемки и конечно же, стоит ли брать такой автомобиль или лучше дважды подумать, смотрите в нашем видео!