Новости На Выдубичах на ходу загорелся легковой автомобиль

Причиной пожара стало ДТП

Сегодня, 28 июля, в Киеве, в районе метро Выдубичи (в сторону центра) загорелся легковой автомобиль. По предварительной информации, причиной инцидента стало ДТП.

Видео с места происшествия, снятое регистратором одного из автомобилей, опубликовали в Telegram-канале «Киев Оперативный». На нем видно, как прибывшие на место спасатели ГСЧС пытаются потушить охваченный пламенем автомобиль, предположительно, Chevrolet с газобаллонной силовой установкой.

Из-за возможности детонации газового баллона движение транспорта частично перекрыли. Данных о пострадавших на данный момент нет.