Раритетный Bentley полностью на ходу продают по цене Renault Duster

В городе Сакраменто (штат Калифорния, США) выставили на продажу редкий Bentley Mark VI 1949 года выпуска. Несмотря на солидный возраст, роскошный автомобиль находится в относительно хорошем состоянии и полностью на ходу.

Премиальная машина одна из 5208 экземпляров, выпущенных производителем, находится полностью в оригинальном состоянии и имеет коллекционную ценность. Долгие годы она простояла в старом сарае, без должного внимания и обслуживания. При этом на кузове нет ни намека на ржавчину. Салон выглядит хуже – кожа потрескалась, а вставки из орехового дерева потускнели, но это поправимо.

Несмотря на длительный простой, 4,3-литровый шестицилиндровый двигатель мощностью 126 л.с., который сопряжен с 4-ступенчатой «механикой» полностью рабочий. Автомобиль удалось завести с первого раза. Его пробег составляет 25 000 миль (чуть больше 40 0000 км).

Оценили раритетный Bentley Mark VI в скромные 22 000 долларов. За такую сумму сейчас можно приобрести, например, Renault Duster.