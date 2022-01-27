Редкий 34-летний маслкар Ford с минимальным пробегом выставили на аукцион (фото)

Автомобиль оценили в 45 000 долларов

Ford Thunderbird выпускался американской компанией на протяжении многих лет (с 1955 по 1997 год) и сменил одиннадцать поколений. Всего за годы производства модели было собрано 4,4 млн единиц. Одну из них выставили на аукцион eBay.

Предлагаемый Thunderbird – это Turbo Coupe Mach 1 1988 года выпуска. Купе вышло тиражом в 500 экземпляров и получило статус коллекционного. Несмотря на солидный возраст, автомобиль находится в идеальном состоянии и полностью на ходу. Это результат регулярного обслуживания и правильно хранения, а также невероятно низкого пробега – 2013 км (1251 миля).

Кузов раритетного автомобиля окрашен в красный цвет, который отлично контрастирует с черными полосами и хромированными 16-дюймовыми колесными дисками, обутыми в оригинальные шины Goodyear. Особенностью этой модификации является капот с выраженными воздухозаборниками, крупный спойлер на корме и черные крышки зеркал заднего вида. Эффектный образ дополняют затемненные задние фонари.

Салон Thunderbird, отделанный серой тканью, также выглядит безупречен. В нем установлены спортивные сиденья с развитой боковой поддержкой, электроприводом и 3-точечными ремнями безопасности, двухспицевое рулевое колесо и плеер со встроенным радио. Под капотом находится 2,3-литровый четырехцилиндровый турбодвигатель, который сопряжен с пятиступенчатой ​​механической коробкой передач Borg Warner T5. Владелец намерен выручить за коллекционный автомобиль 45 000 долларов.