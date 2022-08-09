Редкий Ford Falcon простоял в сарае больше 30 лет (фото)

В Австралии представители автосалона Muscle Car Shop нашли редкий Ford XB Falcon John Goss Special. Его на 34 года забыли в сарае.

По какой причине владелец бросил столь уникальный автомобиль без должного внимания и обслуживания – неизвестно. Несмотря на это, машина сохранилась довольно хорошо. Ее кузов покрыт толстым слоем пыли и грязи, но при этом очагов ржавчины нет. Да и завести машину специалистам магазина удалось без особых проблем.

Окрашенный в белый цвет, который оттеняют изумрудно-зеленые и оранжевые вставки, автомобиль по-прежнему выглядит впечатляюще. Под его капотом установлен 4,9-литровый двигатель V8, который выдает 240 л.с.

Долго держать у себя столь ценный экземпляр владельцы Muscle Car Shop не намерены. Уже в ближайшее время они выставят Ford XB Falcon John Goss Special на торги. Учитывая небольшой тираж (было собрано около 800 единиц) и коллекционную ценность машины, желающих ее приобрести будет много.