Передплата єДопомога тепер доступна в мережі АЗК WOG

Гуманітарна платформа єДопомога у партнерстві з всеукраїнською мережею АЗК WOG починаючи з 9 серпня надали можливість Благодійникам з будь-якої країни світу допомогти онлайн пальним українцям, які цього гостро потребують та залишили заявки на платформі.

Для цього на платформі єДопомога Благодійникам необхідно обрати заявку на допомогу в розділі Пальне та сплатити Передплату – на суму 200, 500 або 1000 гривень. Після цього Заявник отримає спеціальний цифровий код, який можна використати на купівлю пального у мережі АЗК WOG.

«Під час війни багато українців потребують підтримки для того, щоб купити продукти, ліки, а також заправити автівку і мати можливість евакуюватись, дістатись до лікарні тощо.

Саме тому на гуманітарній платформі єДопомога розширюється перелік партнерів, товари яких благодійники можуть передплатити для тих, хто потребує. Ми вітаємо приєднання мережі АЗК WOG, яка стала першим паливним партнером платформи!

Сподіваємося на те, що тепер благодійники з усього світу будуть підтримувати онлайн українські родини не тільки продуктами та ліками, а і паливом.» – розповів про нові можливості платформи Костянтин Кошеленко, заступник Міністра соціальної політики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації.

Передплата на пальне є разовою та дійсна впродовж 30 днів з дати оплати. Вона може бути використана лише для покупок у мережі АЗК WOG. Якщо Передплата не використана протягом цього часу, платформа єДопомога інформує Благодійника, що Передплата протермінована та згенерована заново, й повідомляє про необхідність направити його новому Заявнику, що потребує допомоги.

«Прив’язки до певного виду пального у Передплаті єДопомога немає. Заявник зможе заправити свій транспортний засіб потрібним видом пального на суму, що відповідає його номіналу. Для цього достатньо пред’явити Передплату оператору на касі, й він активує її», – розповів Олег Кушіль, директор Дирекції цифрової трансформації мережі АЗК WOG.

Скористатись Передплатою єДопомога можна на будь-якому АЗК WOG, окрім тих, де воно відсутнє чи відпускається лише для заправки спецтранспорту або по безготівковому розрахунку.

Перевірити наявність пального на АЗК WOG завжди можна на сайті компанії в розділі «Мапа», а також у відповідному розділі в застосунку PRIDE.

Як отримати допомогу?

Зареєструйтесь на платформі https://social.edopomoga.gov.ua/ua/ Залиште заявку на допомогу Коли Благодійник обере заявку та здійснить оплату, ви отримаєте код в електронному кабінеті на платформі та/або SMS-повідомлення на номер мобільного телефону. Аби скористатися допомогою, під час покупки пального на касі потрібно надати цифри коду з SMS або ж показати Передплату єДопомога зі штрих-кодом для сканування.

Як стати Благодійником?

Перейдіть за посиланням на платформу https://social.edopomoga.gov.ua/ua/ Оберіть заявку, яку хочете закрити, та зручний номінал для оплати: 200, 500 чи 1000 гривень. Оплатіть обрану вами суму. Після оплати Заявник отримає SMS-повідомлення та зможе скористатися Передплатою на пальне протягом 30 календарних днів.

Після використання Заявником допомоги, Благодійники, що пройшли реєстрацію на платформі, отримуватимуть підтвердження про покупку, в якому буде зазначено вид, вартість та кількість літрів придбаного пального.